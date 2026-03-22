Sénégal: Le gouverneur Mor Talla Tine invite les Ziguinchorois à soutenir les politiques de développement et de consolidation de la paix

Ziguinchor — Le gouverneur de Ziguinchor (sud), Mor Talla Tine, a invité les habitants de cette région, samedi, à soutenir davantage les efforts fournis par l'État en vue de son développement et de la consolidation de la paix.

S'exprimant à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, il a tenu d'abord à rendre grâce à Dieu d'avoir permis aux fidèles d'observer le jeûne.

Concernant l'avenir de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine a fait part de son optimisme en raison de la reprise de la construction de nombreuses infrastructures, à la suite de la tournée économique du chef de l'État, du 20 au 25 décembre 2025.

Il a cité la route Ziguinchor-Cap Skirring, le boulevard des Cinquante-quatre mètres et les aménagements de l'aéroport de Ziguinchor parmi les infrastructures en cours de réalisation.

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"Cette dynamique va s'accentuer dans les prochains jours, voire les prochains mois. Cela témoigne de la volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais", a dit M. Tine en adressant ses félicitations aux services chargés de ces travaux publics.

"La paix est une oeuvre de construction quotidienne. Ce n'est pas l'absence de guerre, mais une situation dans laquelle les populations vivent correctement", a dit le gouverneur en signalant une amélioration de la situation sécuritaire des trois régions de la Casamance.

Cette partie du pays est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique. Les indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance y ont pris le maquis après la répression d'une marche, par les pouvoirs publics sénégalais, en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du Sénégal, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années. En 2020, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure pour neutraliser les bases rebelles et faciliter le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation.

Au nom du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des autres membres du gouvernement, Mor Talla Tine a présenté ses voeux de bonne santé, de longévité, de paix et de prospérité aux habitants de la région de Ziguinchor.

Il s'est réjoui du message adressé par l'imam de la Grande Mosquée de Ziguinchor, qui, dans son sermon, a insisté sur la notion de responsabilité.

Toutes les personnes qui s'expriment en public doivent s'évertuer à faire preuve de responsabilité, selon le gouverneur.

"C'est un message actuel, qui nous interpelle tous. Nous devons nous en inspirer", a dit M. Tine.

Il a dit avoir une pensée pieuse pour les personnes rappelées à Dieu en priant en même temps pour le repos de leur âme.

Le gouverneur a adressé ses voeux de bonne santé aux Ziguinchorois et les a invité à servir davantage la nation.