Sénégal: Ziguinchor - Le Premier ministre annonce l'ouverture imminente de l'aéroport et la relance du projet du nouveau pont

Ziguinchor — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, samedi à Ziguinchor, l'achèvement imminent des travaux de l'aéroport de la capitale du Sud, ainsi que l'accélération du projet de construction d'un nouveau pont destiné à améliorer la mobilité et soutenir le développement économique régional.

" Les travaux de l'aéroport arrivent à leur phase finale. Seules quelques finitions techniques restent à réaliser avant son ouverture officielle. D'ici le 30 avril, le chantier devrait être totalement achevé ", a déclaré Ousmane Sonko après la prière de l'Aïd el-Fitr ou Korité au quartier HLM de Ziguinchor.

Le chef du gouvernement a précisé qu'il aurait souhaité atterrir directement à Ziguinchor, mais les autorités en charge des infrastructures et des transports lui ont indiqué que "seule la dernière couche d'enrobé reste à poser avant la mise en service complète ".

Au-delà de cette infrastructure aéroportuaire, Ousmane Sonko a également évoqué le projet de construction d'un nouveau pont à Ziguinchor, présenté comme un levier majeur pour fluidifier la circulation et renforcer les échanges économiques dans la région sud.

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Selon lui, le gouvernement a relancé ce dossier dès l'arrivée au pouvoir de ce régime, en 2024. Il a assuré qu'un appel d'offres a été lancé et qu'une entreprise sino-sénégalaise a été retenue pour la réalisation de cet ouvrage d'envergure dont le coût est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.

Le Premier ministre a souligné que ce projet inclut également des aménagements connexes, notamment la réalisation de l'axe routier Ziguinchor-Tobor, en vue d'améliorer la connectivité dans la zone.

Il a, en outre, indiqué qu'une enveloppe de 30 milliards de francs CFA a déjà été inscrite au budget pour finaliser les études techniques et permettre un démarrage rapide des travaux.

Ces projets s'inscrivent dans la stratégie des autorités visant à renforcer les infrastructures structurantes et à stimuler le développement économique de la région de Ziguinchor.