Sénégal: Bassirou Diomaye Faye exprime ses condoléances « émues » aux familles des soldats décédés en Casamance

21 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé, samedi, ses condoléances « émues » aux familles des soldats décédés en Casamance, la semaine dernière, réitérant la « détermination » de l'Etat à faire avancer le pays dans la paix.

« [...] je voudrais exprimer mes condoléances émues à l'ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrée récemment dans le sud du pays », a-t-il dit après la prière de l'Aïd el-Fitr, à la grande mosquée de Dakar.

Il a, par la même occasion, souhaité "prompt rétablissement à l'ensemble des blessés".

Il a réaffirmé la « détermination » de l'Etat à faire avancer le pays « dans la paix ».

Le 12 mars dernier, l'Armée a annoncé la mort d'un militaire et 6 blessés lors d'une opération de destruction de champs de chanvre indien à Kadialock, en Casamance.

Le 17 mars, trois militaires sont décédés lors d'une « explosion accidentelle », survenue dans le Nord Sindian et trois autres ont été blessés, selon la Division de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).

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