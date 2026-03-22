Sénégal: Korité - Le président de la République recommande l'unité' et le 'sens des responsabilités' à ses compatriotes

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à l"'unité" et au "sens des responsabilités", à l'attention de ses compatriotes, qu'il a invité à servir le pays avec "confiance" et "détermination".

Il a lancé cet appel, samedi, à la Grande Mosquée de Dakar, à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne musulman.

"Ensemble, dans l'unité et le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination", a-t-il dit.

Bassirou Diomaye Faye affirme que "ce mois [de ramadan] a une fois encore montré la force de notre nation, une communauté soudée et fidèle aux valeurs de respect, de solidarité et de fraternité".

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Il invite ses compatriotes à "faire prévaloir cet esprit au-delà du ramadan", le jeûne musulman.

"Durant ces semaines [de jeûne], les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables", a fait remarquer le président de la République.

Il a adressé ses salutations à l'imam de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadji Alioune Moussa Samb, ainsi qu'aux autorités religieuses et coutumières du pays.

Le chef de l'État a tenu à les féliciter pour "leur contribution essentielle à la préservation de nos valeurs et de notre cohésion sociale".