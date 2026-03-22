Sénégal: Touba - L'imam souligne le caractère obligatoire de la Zakât al-Fitr avant la Korité

Touba — L'imam de la grande mosquée de Touba, Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, a insisté, samedi, dans son sermon, sur la sacralité de la Zakât al-Fitr, une aumône obligatoire à verser avant la prière de la Korité, sous forme de denrées ou d'une équivalence en argent.

S'exprimant après avoir dirigé la prière des deux rakaas, il a rappelé que cette aumône vise à purifier le jeûne du fidèle. « Le jeûneur doit obligatoirement s'acquitter de la Zakât al-Fitr conformément aux enseignements de l'islam », a-t-il indiqué.

Il a précisé que cette aumône doit être remise aux nécessiteux avant la prière de l'Aïd el-Fitr, afin de leur permettre de célébrer la fête dans de bonnes conditions.

La Zakât al-Fitr, appelée « Mouroum Koor » en wolof, a été instaurée dès la deuxième année de l'Hégire (624 de notre ère), en même temps que le jeûne du Ramadan. Elle a pour objectif de purifier le jeûneur des paroles futiles et de venir en aide aux personnes démunies.

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Au nom du khalife général des mourides, il a salué le dévouement et l'engagement des fidèles tout au long du mois de Ramadan, marqué à Touba par une forte ferveur religieuse, les prières, les "ndogou" (ruptures du jeûne) et diverses activités de dévotion.