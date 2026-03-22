Sénégal: Louga - 'La spiritualité, un pilier fondamental dans la stabilité d'un pays' (Porte-parole famille omarienne)

Louga — Le porte-parole du khalife de la famille omarienne, Thierno Cheikhou Tall, a relevé, samedi, l'importance de la spiritualité dans la stabilité du pays", préconisant la préservation de l'unité nationale.

"La spiritualité constitue un pilier fondamental dans la stabilité d'un pays", a-t-il dit, appelant à une meilleure prise en compte des valeurs religieuses dans les politiques publiques.

Thierno Cheikhou Tall, fils du khalife Thierno Bassirou Tall, qui faisait face à la presse après la prière de l'Aïd el-Fitr, a appelé "à l'unité, au pardon et au renforcement des valeurs religieuses et sociales".

Il estime que les difficultés que traverse le pays sont liées, en grande partie, à un "manque d'unité" et à une "dégradation des comportements sociaux", exhortant les jeunes à adopter des "attitudes responsables et respectueuses", notamment envers les autorités religieuses.

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Il a, dans le même temps, salué les autorités étatiques, en particulier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, tout en les invitant à renforcer le dialogue et à soutenir davantage la jeunesse, notamment à travers la formation et l'emploi.

Thierno Cheikhou Tall a insisté sur la portée spirituelle de cette journée de l'Aïd el-Fitr, qu'il considère comme un moment de pardon et de réconciliation.

"C'est un jour où chacun doit présenter ses excuses et pardonner à autrui, même si cela n'est pas facile", a-t-il rappelé, priant pour un apaisement des coeurs.

Évoquant le contexte international, le religieux a également alerté sur la montée des tensions dans le monde, citant notamment les rivalités entre grandes puissances, tout en soulignant les risques que ces crises font peser sur les populations, en particulier musulmanes.

Il a enfin formulé des prières pour la paix, la prospérité et la stabilité du Sénégal, invitant l'ensemble des citoyens à oeuvrer dans ce sens.