Sénégal: Médina Baye - Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass invite les Sénégalais à s'inspirer du legs des érudits

Kaolack — Le khalife général de la Fayda Tijania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a invité, samedi, à Kaolack (centre), les Sénégalais à s'inspirer du legs des anciens, particulièrement des érudits qui ont fait du Sénégal un "pays de référence".

"Le Sénégal est un pays qui appartient à tous ses fils. Un pays béni et où les citoyens ont une foi inébranlable en Dieu. Et ça, nous le devons, en grande partie, à nos aïeux, de grands érudits qui avaient des valeurs qui ont fait de notre pays une référence dans le monde", a-t-il notamment affirmé.

Prenant part à la prière de l'Aïd-el-Fitr (Korité) marquant la fin du mois de Ramadan, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a rappelé que "Dieu n'impose rien d'impossible aux croyants. Tout ce qu'il (Dieu) nous recommande est non seulement à notre portée mais également pour notre intérêt".

En présence du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, et nombreux autres fidèles, le guide religieuxl dit être "convaincu" que tous les Sénégalais ne veulent que du bien à leur pays, mais tout doit se faire dans les règles de l'art.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également mis l'accent sur le "danger" que constituent les réseaux sociaux et l'utilisation qu'en font certaines "personnes mal intentionnées" qui vont jusqu'à ruiner la vie d"'honnêtes personnes".

"Un pays doit, naturellement, avoir des dirigeants et tout citoyen à le devoir de les respecter, de les aimer, de prier pour eux et d'avoir confiance en eux, comme nous le recommande. Nous sommes tous des Sénégalais, avec le même objectif et le même amour notre pays", a-t-il insisté.

"Je ne parle de politique, je ne connais même pas la politique, je parle pour pays et à notre peuple pour que nous puissions vivre en paix. Nous prions également pour que les dirigeants puissent réaliser les promesses qu'ils ont faites aux Sénégalais", a dit Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.

Le patriarche de Médina Baye a formulé des prières pour le prédisent de la République et le gouvernement.

Il a aussi prié pour le développement du Sénégal dans la paix, la piété et la cohésion sociale.