La Tunisie s'apprête à marquer l'histoire de la médecine internationale en accueillant, du 26 au 28 mars 2026, la 52ème réunion de la Société Européenne de Neurologie Pédiatrique (EPNS). Cet événement scientifique de grande envergure se tiendra pour la toute première fois en dehors des frontières de l'Europe. Selon un communiqué officiel du ministère de la Santé, cette rencontre coïncidera avec l'organisation du 11ème congrès national de neurologie pédiatrique et de l'adolescence.

Le ministère souligne que le choix de la Tunisie pour abriter ce forum international confirme sa place grandissante en tant que destination privilégiée pour les manifestations médicales mondiales. Le pays s'affirme ainsi comme un carrefour stratégique pour l'échange d'expertises et le développement de la recherche scientifique dans la région. Dans cette optique de rayonnement, le ministre de la Santé a présidé jeudi dernier une séance de travail avec les représentants de la Société Tunisienne de Neurologie de l'Enfant et de l'Adolescent, visant à soutenir les spécialités de pointe et à rehausser la qualité des soins pédiatriques.

Lors de cette réunion, plusieurs mesures ont été adoptées pour optimiser la prise en charge des jeunes patients atteints de pathologies neurologiques. Parmi ces décisions figurent le renforcement des équipements du service de neurologie pédiatrique de l'Institut National de Neurologie Mongi Ben Hamida, ainsi que l'intensification de la formation et de la recherche afin de favoriser l'émergence de solutions thérapeutiques innovantes. Le ministère a réitéré son engagement à collaborer avec les structures scientifiques spécialisées pour moderniser continuellement la santé infantile en Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, une avancée majeure a été enregistrée avec la mise en service d'une unité d'IRM à haut champ (3 Tesla) au sein de l'Institut Mongi Ben Hamida. Cette installation fait suite à l'achèvement des travaux d'extension et de réaménagement des espaces dédiés, inspectés par le ministre lors de sa visite le mardi 17 mars 2026. Réalisé pour un investissement total de 6,9 millions de dinars, ce projet représente un saut qualitatif sans précédent pour la précision du diagnostic des maladies neurologiques dans le pays.