Tunisie: Des mesures d'urgence ordonnées pour le centre de rééducation des mineurs de Sidi El Hani

À la suite d'une visite de terrain inopinée effectuée le 18 mars dernier au centre de rééducation pour mineurs délinquants de Sidi El Hani, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, a ordonné d'établir les responsabilités et de prendre des mesures immédiates pour améliorer les conditions de prise en charge au sein de l'établissement. Un communiqué du ministère de la Justice publié ce samedi précise que la mise en oeuvre de ces dispositions a débuté dès le 19 mars.

Parmi les décisions phares figure le renforcement du personnel du centre par l'affectation de deux spécialistes en hygiène et en soutien psychologique. Le plan d'urgence prévoit également l'attribution d'un nouveau véhicule administratif ainsi que la réhabilitation complète des espaces de vie, notamment des parloirs.

Une modernisation des équipements de cuisine et des réfectoires est engagée, parallèlement à l'amélioration du confort des dortoirs et à l'aménagement des locaux réservés aux agents de l'administration pénitentiaire.

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Dans le cadre de cette restructuration, une commission technique relevant de l'Instance générale des prisons et de la rééducation s'est rendue sur place afin de définir les interventions techniques nécessaires et de veiller à leur exécution dans les plus brefs délais.

Selon le ministère, cette intervention s'inscrit dans une volonté constante de garantir des conditions de détention dignes pour les mineurs et d'élever la qualité des services au sein des centres de correction.