Afrique: Le Caire - Des supporters de l'EST arrêtés après des heurts avec des fans du FAR Rabat

Les autorités égyptiennes ont procédé à l'interpellation de sept supporters de l'EST présents en Égypte. Plusieurs supporters du club marocain des FAR Rabat ont également été arrêtés à la suite d'affrontements et d'escarmouches ayant éclaté entre les deux groupes vendredi soir. Les incidents se sont produits dans le quartier historique de El Gamaliya, situé en plein coeur de la capitale égyptienne.

Les passeports des personnes interpellées ont été confisqués par les services de sécurité. Cette mesure intervient alors que l'on attend une réaction des autorités tunisiennes et des représentants de l'ambassade à Le Caire.

Ces derniers devraient intervenir rapidement pour s'enquérir de la situation des ressortissants tunisiens placés en détention et engager les procédures nécessaires à leur prise en charge.