Tunisie: SONEDE - Perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans ces zones

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé qu'une panne est survenue, samedi matin, au niveau d'une conduite principale de distribution d'eau (diamètre 400 mm) dans la ville de Béja.

Cet incident entraînera des perturbations, voire des coupures, dans l'approvisionnement en eau potable au centre-ville ainsi que dans les quartiers de l'avenue 18 Janvier, de l'avenue 9 Avril et de l'avenue de la Liberté.

Dans un communiqué, la SONEDE a précisé que la reprise de l'alimentation en eau se fera progressivement dès l'achèvement des travaux de réparation, qui se poursuivront sans interruption.

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