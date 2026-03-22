Tunisie: Alerte SONEDE - Des coupures d'eau prévues dans ces régions

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (région de Béja) a annoncé ce dimanche une perturbation et une coupure temporaire de l'eau potable à partir de 17h dans plusieurs quartiers de la délégation de Béja Nord.

Les zones affectées sont :

· Rue Kaireddine Pacha

· Rue du 18 Janvier et les ruelles adjacentes

· Rue du 9 Avril et les ruelles adjacentes

· Rue de la Liberté et les ruelles adjacentes

Selon le communiqué de la société, cette interruption est liée à des travaux de réparation urgents survenus suite à une panne soudaine sur la conduite principale de distribution de 400 mm, au niveau du réservoir général de Béja ville.

La société a invité les habitants des quartiers concernés à prendre les précautions nécessaires, précisant que la distribution d'eau sera progressivement rétablie dès la fin des travaux, lesquels se dérouleront sans interruption, 24 heures sur 24.