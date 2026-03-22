Tunisie: Pénurie de sucre - L'État injecte 100 000 tonnes dès cette semaine

Les marchés tunisiens devraient être approvisionnés, dès cette semaine, par près de 100 000 tonnes de sucre importé, livrées progressivement afin de répondre à la demande nationale et de résorber les tensions observées ces derniers jours.

Selon Sami S'hayliya, directeur régional de l'Office tunisien du commerce à Sousse, ces importations visent à rétablir un rythme normal d'approvisionnement après une pénurie jugée conjoncturelle.

Celle-ci a particulièrement touché les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, à l'instar d'autres régions du pays.

L'origine de ces perturbations est principalement liée au retard dans l'arrivée des cargaisons importées, en raison de conditions climatiques défavorables ayant impacté le trafic maritime.

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Afin d'atténuer ces tensions, les services de l'Office ont procédé, la semaine dernière, à l'injection d'environ 1 000 tonnes de sucre, en vrac et conditionné, sur les marchés de Sousse, Monastir et Mahdia, et ce en l'espace de quatre jours.

Par ailleurs, un navire en provenance du Maroc, transportant près de 8 000 tonnes de sucre en vrac, est actuellement en cours de déchargement au port commercial de Sousse. Cette cargaison devrait contribuer à améliorer sensiblement la situation dans les jours à venir.

La répartition prévoit l'allocation d'environ 4 000 tonnes au gouvernorat de Sousse, tandis que le reste sera distribué à plusieurs régions, notamment Kairouan, Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid et Sfax.

Les autorités tablent ainsi sur un retour progressif à la normale de l'approvisionnement en sucre à l'échelle nationale.