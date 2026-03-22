Tunisie: Aujourd'hui, le suspense se lève - Qui affrontera l'Espérance en demi-finale ?

22 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Stade malien accueille, ce dimanche à 17h00, Mamelodi Sundowns pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine, avec un net avantage pour les Sud-Africains après leur victoire 3-0 à l'aller.

Grâce à ce succès convaincant, Mamelodi Sundowns peut se permettre une défaite par deux buts d'écart et valider malgré tout son billet pour les demi-finales. À l'inverse, le Stade malien est contraint de réaliser un exploit en s'imposant avec au moins quatre buts d'écart pour espérer renverser la situation et poursuivre son parcours continental.

L'enjeu est de taille pour les deux formations, mais la dynamique reste clairement en faveur du club sud-africain, solide lors de la première manche et expérimenté à ce niveau de la compétition.

En cas de qualification, Sundowns affrontera en demi-finale Espérance Sportive de Tunis, qui a validé son ticket après sa victoire samedi au Caire face à Al Ahly SC (3-2), pour un score cumulé de 4-2.

Les coéquipiers du gardien Bechir Ben Saïd ont ainsi confirmé leur supériorité sur la double confrontation et attendent désormais leur adversaire pour le dernier carré.

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