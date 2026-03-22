Tunisie: Après la défaite contre l'Espérance, Al Ahly sous le feu des critiques des médias égyptiens

L'EST a remporté, samedi soir, une victoire mémorable contre Al Ahly d'Égypte (3-2) lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine, confirmant ainsi son succès obtenu à domicile à Radès (1-0) et se qualifiant pour les demi-finales de la compétition.

Cette victoire est historique pour l'Espérance, car il s'agit de son premier succès en Égypte contre Al Ahly, et du deuxième pour un club tunisien, après celui du Étoile Sportive du Sahel en finale de 2007. De plus, c'est la première fois que l'Espérance gagne les deux manches contre le même adversaire.

L'élimination d'Al Ahly a fait les gros titres des journaux et sites égyptiens ce dimanche, soulignant la crise que traverse le club depuis plusieurs mois.

Le journal Al-Ahram a titré sur son site : « Al Ahly quitte la Ligue des Champions avec une défaite aller-retour », ajoutant que « l'entraîneur Yassir Torup porte la responsabilité de la défaite pour sa mauvaise gestion... et le club rouge s'effondre face à une équipe modeste », tout en s'interrogeant : « Comment Al Ahly peut-il gagner sans un avant-centre performant ? »

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De son côté, le journal Al-Balad a publié un article intitulé « Après le séisme de l'Espérance et l'élimination de la Ligue des Champions... le coût de millions gaspillés à Al Ahly », détaillant les salaires perdus à cause de licenciements répétés d'entraîneurs, des joueurs prêtés dont les salaires ont continué d'être payés, et des indemnités versées à Marcel Koller (750 000 $), l'Espagnol Rubiero (98 000 $), le Marocain Achraf Dari (450 000 $) ainsi qu'aux attaquants Gradishar, Reda Slim et Kamouch (500 000 $), sans retour technique satisfaisant.

Al-Masry Al-Youm rapporte que l'ancien footballeur égyptien Ibrahim Said a critiqué sévèrement le milieu de terrain d'Al Ahly, Emam Ashour, le qualifiant de joueur « incapable même de courir », et a ajouté : « Les nouvelles recrues n'ont rien apporté à Al Ahly. Je vois des joueurs apathiques qui ne se battent pas pour la victoire... des joueurs arrogants qui se croient grands mais ne savent même pas passer le ballon ».

Le journal Akhbar Al-Youm indique qu'« Al Ahly envisage de suspendre les primes des joueurs et d'imposer de lourdes amendes après l'élimination africaine », ajoutant que le championnat local reste le seul défi et dernier espoir pour éviter une saison blanche. L'article souligne que la direction du club est en crise, devant trouver 6 millions de dollars pour licencier l'entraîneur danois Yass Torup.

Al-Gomhuria a repris les propos de l'ancien joueur d'Al Ahly et analyste pour beIN Sports, Wael Gomaa, dans un article intitulé « Une sortie indigne... Wael Gomaa critique les joueurs d'Al Ahly », où il déclare : « J'ai déjà évoqué les raisons qui ont mené Al Ahly à cette situation : un système complet d'erreurs administratives et techniques ».

Le journal souligne également que la direction du club a entamé des réunions d'urgence immédiatement après le match, dans l'espoir de sortir de la crise.

Le quotidien Youm7 rapporte que des solutions sont envisagées pour résoudre la crise technique du club, notamment une discussion avec l'entraîneur Yass Torup concernant la clause de résiliation de son contrat, avant la possible nomination de Hossam El-Badry comme remplaçant.

Enfin, plusieurs sites égyptiens comme Kora Plus, Yallakora et FilGoal confirment que la direction du club a décidé d'imposer de lourdes sanctions financières aux joueurs, tout en imputant l'élimination de la Ligue des Champions et la baisse de performances aux choix techniques de la direction, et au recrutement d'un entraîneur « pas à la hauteur du prestige et de l'histoire d'Al Ahly ».