Tunisie: L'ambassade du Canada célèbre le football avant le match amical

À l'approche du match amical qui opposera la Tunisie au Canada, l'ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau, a eu le plaisir d'accueillir une délégation de la Fédération Tunisienne de Football et du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

La rencontre, organisée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, a permis des échanges amicaux entre les représentants des deux pays.

Un moment de partage ponctué par une photo de groupe avec l'équipe de l'ambassade, la signature d'un ballon de football et la remise symbolique du maillot N°10 au nom de l'ambassadeur, en hommage à l'événement.

Cet échange marque un bel avant-goût du match à venir et souligne l'esprit de coopération et d'amitié sportive entre la Tunisie et le Canada, tout en mettant en avant le rôle du football comme vecteur de lien culturel et diplomatique.