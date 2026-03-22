Tunisie: L'ambassade du Canada célèbre le football avant le match amical

22 Mars 2026
La Presse (Tunis)

À l'approche du match amical qui opposera la Tunisie au Canada, l'ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau, a eu le plaisir d'accueillir une délégation de la Fédération Tunisienne de Football et du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

La rencontre, organisée dans une ambiance conviviale et chaleureuse, a permis des échanges amicaux entre les représentants des deux pays.

Un moment de partage ponctué par une photo de groupe avec l'équipe de l'ambassade, la signature d'un ballon de football et la remise symbolique du maillot N°10 au nom de l'ambassadeur, en hommage à l'événement.

Cet échange marque un bel avant-goût du match à venir et souligne l'esprit de coopération et d'amitié sportive entre la Tunisie et le Canada, tout en mettant en avant le rôle du football comme vecteur de lien culturel et diplomatique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.