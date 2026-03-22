Tunisie: Coupe de Tunisie - 16e de finale - L'US Monastir élimine le Club Africain

22 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Dans un match de 16e de finale de la Coupe de Tunisie, l'US Monastir a pris le dessus sur le Club Africain (CA) et s'est imposée pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale.

La rencontre, qui s'est tenue dans une atmosphère électrique, a vu une équipe monastirienne bien organisée et déterminée prendre l'avantage face à un Club Africain qui n'a pas démérité, mais qui a manqué d'efficacité dans les moments clés.

Malgré quelques occasions dangereuses créées par le CA, l'US Monastir a su concrétiser ses opportunités et gérer son avance jusqu'au coup de sifflet final, obtenant ainsi une qualification méritée pour le prochain tour de la compétition.

Cette élimination précoce est une déception pour les supporters du Club Africain, qui espéraient voir leur équipe aller plus loin dans la Coupe, mais marque en revanche une belle réussite pour l'US Monastir, qui poursuit son parcours dans la quête du trophée national.

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