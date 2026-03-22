Afrique: Ligue des champions d'Afrique - L'Espérance de Tunis défiera Mamelodi Sundowns en demi-finale

L'Espérance sportive de Tunis affrontera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Cette qualification intervient après que Mamelodi Sundowns a éliminé le Stade malien, malgré une défaite 0-2 dimanche au Mali lors du quart de finale retour.

Les Maliens avaient ouvert le score dès la première minute par Taddeus Nkeng, avant que Haman Mandjan ne double la mise à la 40e minute. Les Sud-Africains ont, par ailleurs, dû terminer le match à dix après l'expulsion d'Aubrey Modiba à la 77e minute.

Au match aller, Mamelodi Sundowns s'était imposé 3-0, assurant ainsi sa qualification pour le tour suivant.

La confrontation entre l'Espérance et les Sud-Africains promet d'être un duel intense, alors que les demi-finales s'annoncent très disputées.