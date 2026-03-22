Tunisie: Baisse de 30,5 % des accidents de la route en 2026

22 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Les accidents de la route ont enregistré une baisse remarquable depuis le début de l'année en cours jusqu'à la date du 18 mars, en comparaison avec la même période de 2025.

Selon les statistiques fournies par l'Observatoire national de la sécurité routière, 826 accidents de la circulation ont eu lieu durant cette période, contre 1189 en 2025, soit une baisse de 30,53 pc.

Le nombre des blessés a lui aussi baissé de 29,78 pc, en passant de 1518 à 1066.

La mortalité sur la voie publique est restée quasi stable, passant de 232 à 233 durant la même période de 2025.

Selon l'Observatoire, l'inattention et le manque de vigilance arrivent en tête avec 210 accidents (25,42 %), suivis par la vitesse avec 201 accidents (24,33 %), l'état de l'infrastructure routière avec 107 accidents (12,95 %), et le non-respect de la priorité avec 74 accidents (8,96 %).

Il ressort, également des données chiffrées fournies par l'observatoire que la vitesse demeure la principale cause des accidents et qu'elle est responsable de 86 cas de décès, soit 37,07 % du total des victimes.

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