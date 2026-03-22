Tunisie: Le pays table sur 4 milliards de dinars d'investissements étrangers en 2026

Le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib, annonce que la Tunisie prévoit de capter 4 000 millions de dinars d'investissements directs étrangers en 2026.

Cette prévision s'appuie sur la dynamique positive des intentions d'investissement qui ont bondi de 30 % en 2025 pour atteindre 8 000 millions de dinars. L'expert estime qu'un taux de concrétisation de 50 % de ces promesses permettra d'atteindre l'objectif fixé pour l'année suivante.

S'exprimant auprès de l'agence TAP, le responsable rappelle la fiabilité de ces indicateurs en précisant qu'en 2024, le pays avait déjà concrétisé 3 500 millions de dinars sur un total de 5 000 millions d'intentions. Malgré une concurrence régionale intense, la Tunisie renforce sa position de hub stratégique vers les marchés européens et d'Europe centrale. Cette attractivité se traduit par une multiplication des visites de prospection en provenance d'Asie du Sud-Est et d'Europe de l'Est.

Pour soutenir cette croissance, M. Tebib souligne l'importance de la disponibilité des zones industrielles et de la réactivité administrative. Il affirme que la qualité des compétences locales demeure un atout majeur pour rassurer les investisseurs et lever les derniers obstacles bureaucratiques.