Congo-Kinshasa: Le pays à la Biennale de Venise 2026 - La culture congolaise en vitrine mondiale

22 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo s'apprête à faire rayonner sa culture sur la scène internationale à l'occasion de la 61e édition de la Biennale de Venise, prévue du 9 mai au 22 novembre 2026 en Italie.

L'annonce a été faite samedi 21 mars à Kinshasa, lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Culture, arts et patrimoine, en partenariat avec la Fondation Damso. Cette participation s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la visibilité du pays sur la scène artistique mondiale.

Une vitrine pour la culture congolaise

Considérée comme l'un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux au monde, la Biennale de Venise offrira une plateforme de choix pour mettre en lumière la richesse culturelle congolaise, selon la ministre de la Culture, arts et patrimoine, Yolande Elebe.

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Des oeuvres d'art et divers objets culturels seront exposés à un public international, dans l'objectif de valoriser l'identité artistique du pays au-delà de ses ressources naturelles.

Pour l'artiste comédien Rock Bodo, cette participation constitue une opportunité majeure de faire découvrir la diversité et la profondeur de la culture congolaise.

« Simba Moto », un projet pour s'imposer sur la scène mondiale

Cette présence est portée par le projet « Simba Moto », qui traduit la volonté des autorités congolaises de s'inscrire durablement dans les grands circuits artistiques internationaux.

Mme Elebe indique que cette initiative marque une étape importante dans la promotion de la créativité congolaise à l'échelle mondiale.

La 61e Biennale de Venise se déroulera sur une période de six mois, attirant artistes, critiques et amateurs d'art venus du monde entier.

À travers cette participation, la RDC entend affirmer son identité culturelle et renforcer sa présence dans les grandes manifestations artistiques internationales, affirme Yolande Elebe.

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