Ile Maurice: La démocratie en convalescence

Il y a trois ans, le diagnostic était brutal. Maurice, ancien élève-modèle, glissait dans la catégorie des pays en «autocratisation». Le signal venait de loin -- de ces laboratoires froids où l'on dissèque les démocraties -- mais il disait une vérité chaude : nos institutions s'étaient affaiblies, nos contre-pouvoirs s'étaient érodés et le vernis démocratique ne suffisait plus.

Le Democracy Report 2026 du V-Dem Institute apporte aujourd'hui une inflexion. Maurice sort de la zone de recul démocratique. Le pays rejoint ce groupe étroit des États ayant réussi à enrayer une dérive autoritaire. Une bonne nouvelle -- rare, dans un monde où la démocratie recule.

Car il faut regarder le paysage global en face. Près des trois quarts de la population mondiale vivent désormais sous des régimes autocratiques. Les libertés d'expression s'effritent. Les médias sont fragilisés. Même des démocraties installées tanguent. Dans ce contexte, le redressement mauricien n'est pas anodin : il est presque une anomalie. Mais une anomalie ne fait pas une victoire.

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Le rapport est clair : Maurice se situe aujourd'hui dans le groupe des 20 à 30 % de pays les plus performants en matière de démocratie libérale. Une position honorable, surtout à l'échelle africaine. Mais loin du peloton de tête. Et surtout, encore marquée par les cicatrices récentes.

Le tournant, ce sont les élections de 2024. Elles ont joué leur rôle -- celui que toute démocratie attend d'elles : corriger une trajectoire, restaurer une légitimité, réactiver les mécanismes de contrôle. Pour V-Dem, le scrutin n'est pas un rituel. C'est un test de vérité. Maurice l'a, cette fois, réussi.

Mais réussir un test ne signifie pas être guéri. Le pays reste dans une phase de transition. Il a quitté la pente descendante, sans encore atteindre le plateau de stabilité. Et c'est là que se joue l'essentiel. Car l'histoire récente nous a appris une chose : la démocratie mauricienne est moins solide qu'elle ne le croyait.

Nous avons connu l'érosion des institutions, la politisation des corps indépendants, l'affaiblissement des garde-fous. Rien ne garantit que ces dérives ne puissent revenir. La démocratie, rappelle V-Dem, n'est jamais acquise. Elle peut reculer vite. Très vite.

D'où la question centrale : que fait-on de ce sursis ? Le gouvernement y voit la validation d'un engagement : restaurer la transparence, renforcer la gouvernance, corriger les excès du passé. Très bien. Mais les intentions ne suffisent pas. Ce pays a trop souvent confondu promesse et réforme.

Le vrai test commence maintenant. Il s'appelle indépendance des institutions. Il s'appelle réforme électorale. Il s'appelle accès à l'information. Il s'appelle pluralisme médiatique réel. Il s'appelle fin des nominations de complaisance. En un mot : il s'appelle courage politique.

Car Maurice reste une exception fragile dans une Afrique majoritairement dominée par des régimes hybrides ou autocratiques. Cette position est un privilège -- mais aussi une responsabilité. Celle de prouver qu'une petite démocratie peut non seulement résister, mais se renforcer.

Acte I, II, III : la chute. Acte IV : le redressement. Reste à écrire l'acte V. Celui de la consolidation.