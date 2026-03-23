Soudan: Guerre au pays - L'OMS confirme une nouvelle attaque contre un hôpital, au moins 64 morts

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a vérifié samedi une attaque contre un hôpital dans un Soudan ravagé par la guerre, qui a fait 64 morts.

L'hôpital universitaire d'Al Deain, dans la capitale du Darfour oriental, Al Deain, a été frappé tard vendredi, tuant des dizaines de personnes, dont 13 enfants, deux infirmières, un médecin et plusieurs patients.

« Assez de sang a été versé », a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Assez de souffrances ont été infligées. Le moment est venu de désamorcer le conflit au Soudan et d'assurer la protection des civils, des personnels de santé et des humanitaires. »

À ce jour, le nombre total de morts liés aux attaques contre des établissements de santé dépasse désormais 2.000 au cours de la guerre au Soudan, qui a débuté en avril 2023 entre des forces militaires rivales.

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Morts, blessés et dégâts

Au cours du conflit qui dure depuis près de trois ans, l'OMS a confirmé que 2.036 personnes ont été tuées lors de 213 attaques contre les établissements de santé, y compris la frappe de vendredi soir à Al Deain.

Cette dernière attaque a également blessé 89 personnes, dont huit membres du personnel de santé, et endommagé les services de pédiatrie, de maternité et des urgences de l'hôpital.

Au total, plus de 720 personnes ont été blessées lors d'attaques contre les structures de santé depuis le début de la guerre.

Conséquences à long terme

Au-delà du lourd bilan humain, les attaques contre les soins de santé ont des conséquences immédiates et à long terme pour des communautés déjà en situation de besoin désespéré de services médicaux d'urgence et de routine.

L'hôpital universitaire d'Al Deain est actuellement hors service en raison des dégâts importants causés par l'attaque, entraînant une interruption critique des services médicaux essentiels.

L'OMS soutient les partenaires de santé locaux afin de combler les lacunes urgentes en renforçant les capacités d'autres établissements de santé.

Cela comprend :

le renforcement des services de soins de santé primaires pour fournir des soins ambulatoires, pédiatriques et obstétricaux

l'augmentation de la capacité de prise en charge des blessés

le déploiement de fournitures pour les soins de traumatologie et de médicaments essentiels

« Les soins de santé ne devraient jamais être une cible », a déclaré le chef de l'OMS. « La paix est le meilleur remède. »