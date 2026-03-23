Afrique de l'Ouest: L'indice de la Bourse du Ghana dépasse les 15 000 points lors d'un rallye record

L'indice composite de la Bourse du Ghana a franchi la barre des 15 000 points pour la première fois, clôturant à 15 185,49 points le 10 mars, alors que le marché boursier ghanéen a poursuivi sa remontée.

L'indice de référence a gagné 73,15 % depuis le début de l'année 2026, ce qui en fait le marché boursier majeur le plus performant d'Afrique. La dernière session a vu l'indice augmenter de 598,32 points, soit 4,10 %, avec une capitalisation boursière totale atteignant 277,97 milliards de cedis. Le volume des échanges s'est élevé à 2,5 millions d'actions pour une valeur de 24,01 millions de cedis.

La hausse est supérieure à celle des autres marchés africains. L'indice DSE All Share de la Tanzanie a augmenté de 40,41 %, l'indice NGX All Share du Nigeria a gagné 26,00 % et l'indice composite de la BRVM a augmenté de 20,45 %. Le marché sud-africain est resté pratiquement stable, tandis que l'indice MASI du Maroc a baissé au cours de la même période.

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Les valeurs financières et d'assurance ont été à l'origine des gains. SIC Insurance Company a augmenté de 398,33 %, tandis qu'Enterprise Group a progressé de 185,06 %. Les valeurs bancaires ont également affiché des rendements élevés, notamment Access Bank Ghana, GCB Bank et Société Générale Ghana, qui ont chacune progressé de plus de 150 %.

Le rallye s'étend au-delà des valeurs financières, avec des gains dans les grandes capitalisations telles que Ecobank Transnational Incorporated, MTN Ghana et GOIL Company. Malgré la dépréciation du cedi, qui est passé de 10,47 à 10,81 pour un dollar, l'indice a tout de même gagné 67,69 % en dollars.

Points clés à retenir

L'envolée du marché des actions ghanéen reflète une réévaluation après plusieurs années de stress macroéconomique, notamment la restructuration de la dette et la volatilité des devises. Les valeurs bancaires, qui ont été fortement touchées pendant le programme d'échange de la dette intérieure, sont maintenant à la tête de la reprise alors que les bilans se stabilisent et que la confiance des investisseurs se rétablit.

La forte performance en dollars américains signale un regain d'intérêt de la part des investisseurs étrangers, qui reviennent sur des marchés où les valorisations s'étaient fortement comprimées. La stabilité relative du cedi au début de l'année 2026 a soutenu cette tendance en limitant les pertes de change.

Le rallye met également en évidence l'impact du retour des liquidités sur le marché, les investisseurs nationaux et internationaux repositionnant leurs portefeuilles vers les actions. Le marché ghanéen bénéficie de l'amélioration des perspectives macroéconomiques, du redressement du secteur financier et de la faiblesse des effets de base après les baisses précédentes.

Toutefois, le rythme des gains soulève des questions quant à leur durabilité, en particulier si la croissance des bénéfices ne correspond pas à l'augmentation des prix. Les investisseurs surveilleront le maintien de la stabilité macroéconomique, les tendances des taux d'intérêt et les performances des entreprises afin de déterminer si le rallye peut se prolonger jusqu'au prochain seuil, proche de 16 000 points.