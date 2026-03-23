Sénégal: L'ancien député Alé Lô est décédé

Dakar — L'ancien député, maire de Taïba Ndiaye (ouest) de 2014 à 2022 et président de l'Association des élus locaux du Sénégal, Alé Lô, est décédé dimanche à Dakar, a appris l'APS de sa famille.

Selon la même source, la levée du corps du défunt aura lieu lundi 23 mars à 10 heures, à l'hôpital Principal de Dakar.

Alé Lô a consacré plus de trente ans de sa vie à la gestion des collectivités territoriales. Pendant autant d'années, il a été un personnage central de la gouvernance des collectivités territoriales sénégalaises.

Élu président du conseil rural de Taïba Ndiaye en 1990, il devient, en 2014, le premier maire de cette commune érigée comme telle par une réforme des collectivités territoriales dite Acte 3 de la décentralisation. Il dirigera cette municipalité jusqu'aux élections locales de janvier 2022.

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Militant du Parti socialiste, Alé Lô avait rejoint le Parti démocratique sénégalais, la formation politique d'Abdoulaye Wade, au pouvoir de mars 2000 à mars 2012. Il fut élu député du PDS.

En janvier 2026, le maire de la commune de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, qui fut son adjoint aussi, a rendu hommage à cette "figure emblématique" du développement local au Sénégal, lors d'une cérémonie.

Affaire Alé Lô aux Législatives de 2001

L'édile de Taïba Ndiaye avait annoncé à cette occasion que la municipalité envisage de donner le nom d'Alé Lô à une infrastructure publique majeure, telle qu'un boulevard ou un lycée.

Alé Lô a aussi marqué l'histoire électorale et même constitutionnelle du Sénégal lors des élections législatives du 29 avril 2001, les premières de la première alternance.

Le député socialiste de Taïba Ndiaye est investi par son parti sur la liste départementale de Tivaouane déjà déposée dans les délais auprès du ministère de l'Intérieur. Mais le PDS, qui cherche une majorité parlementaire, tente de recruter M. Lô et l'investit, à son tour, sur sa liste.

Le PS avait saisit le Conseil constitutionnel pour irrégularité. La haute juridiction donne gain de cause aux Socialistes pour double candidature de M. Lô sur la liste du PS et celle du PDS. Dans sa décision du 3 mars 2001, le Conseil accorde trois jours au PS pour choisir un autre candidat à la place de M. Lô. Une décision qui fera jurisprudence.

Alé Lô a dirigé l'Association des communautés rurales du Sénégal, dont il faisait partie des fondateurs. Il fut ensuite président de l'Union des collectivités territoriales du Sénégal. À ce titre, il a contribué à la politique de décentralisation au Sénégal, la réforme à l'origine de l'érection des communautés rurales en municipalités et du remplacement des conseils régionaux par des conseils départementaux, en vigueur depuis 2014.