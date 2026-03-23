Sénégal: Triple saut - Saly Sarr offre une médaille mondiale historique au pays

La Sénégalaise Saly Sarr s'illustre sur la scène internationale en décrochant une médaille aux Championnats du monde d'athlétisme en salle 2026. Une performance qui marque un tournant pour l'athlétisme africain féminin.Elle a remporté, ce samedi 21 mars , la médaille de bronze aux Championnats du monde d'athlétisme en salle, disputés à Kujawy-Pomorze, en Pologne. Elle a réalisé un bond de 14,70 mètres, améliorant ainsi son propre record personnel.

Grâce à cette performance, Saly Sarr devient la première Africaine à monter sur le podium du triple saut féminin en salle depuis le sacre de Yamile Aldama en 2006, mettant fin à deux décennies d'attente pour le continent.

Dans une finale très relevée, la Sénégalaise s'est classée derrière la championne du monde en titre, la Cubaine Leyanis Pérez Hernández, victorieuse avec un saut de 14,95 m, et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez, créditée de 14,86 m.

Au-delà de la médaille, la performance de Sarr confirme sa progression constante. L'athlète de 28 ans a amélioré son précédent record (14,55 m) de 15 centimètres, après l'avoir déjà égalé lors d'un meeting à Moscou, en Russie, au début du mois de février.

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Cette distinction vient couronner une dynamique positive entamée depuis plusieurs mois. En novembre 2025, Saly Sarr avait décroché l'or au triple saut lors des Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie saoudite, avec un bond de 14,52 m.

Malgré une sixième place aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025 et une élimination prématurée aux Jeux olympiques de Paris 2024, la championne d'Afrique 2024 à Douala confirme aujourd'hui son statut de figure montante de l'athlétisme sénégalais.

Ses performances lui ont d'ailleurs valu d'être désignée meilleur sportif de l'année 2025 par l'Association nationale de la presse sportive, une reconnaissance qui souligne l'ampleur de son ascension.