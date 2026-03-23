Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le PCT salue la forte adhésion de la population à la vision de Denis Sassou N'Guesso

Réuni le 21 mars à Brazzaville sous la direction de son secrétaire général, Pierre Moussa, le secrétariat permanent du Parti congolais du travail (PCT) a apprécié les résultats de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers, tout en saluant la forte participation de la population et son adhésion massive à la vision du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, crédité de 94,82% des suffrages exprimés, dès le premier tour.

Le secrétariat permanent du Bureau politique du Comité central du PCT, en effet, a noté avec satisfaction le climat de sérénité, de tranquillité et de sécurité qui a prévalu lors du scrutin. C'est ainsi qu'il a félicité le gouvernement, les partis et acteurs politiques pour y avoir travaillé sans relâche. Analysant le processus démocratique en cours dans le pays, le secrétariat permanent s'est réjoui du respect scrupuleux du calendrier électoral par le gouvernement de la République tel que prescrit par la Constitution du 25 octobre 2015, en dépit des contraintes diverses.

S'agissant du score obtenu par le candidat de la Majorité présidentielle, le PCT pense que « cette performance jamais réalisée depuis l'avènement de l'ère démocratique témoigne, d'une part, de l'attachement du peuple congolais au président Denis Sassou N'Guesso et, d'autre part, de l'évolution positive de la démocratie dans notre pays ».

Le secrétariat permanent relève également que la victoire éclatante de Denis Sassou N'Guesso est irréfutablement la traduction manifeste de la ferveur populaire qui a prévalu avant et pendant la campagne électorale autour de sa candidature. « Le secrétariat permanent félicite le peuple congolais, la classe politique et les candidats à l'élection présidentielle pour leur attitude de responsable tout au long du processus électoral. En conséquence, le secrétariat permanent se réjouit de la réélection du Très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, président du Parti congolais du travail et président du Comité central », s'est félicité le secrétariat permanent dans sa déclaration.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'est engagé, par ailleurs, à accompagner le président nouvellement réélu dans la mise en oeuvre du projet de société qui l'a plébiscité, notamment « Accélérons la marche vers le développement ». Le PCT a appelé, enfin, ses membres et sympathisants, ceux de la Majorité présidentielle ainsi que l'ensemble du peuple congolais à demeurer mobilisés derrière le président Denis Sassou N'Guesso.