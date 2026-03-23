Soudan: Agar - Les journalistes ont joué un rôle majeur dans la mobilisation de l'opinion publique

Le vice-président du Conseil de souveraineté, le commandant Malik Agar Eyre, a salué les efforts des journalistes et des professionnels des médias, affirmant qu'ils ont accompli un rôle important malgré la faiblesse des moyens, en œuvrant sans relâche pour mobiliser l'opinion publique et exposer la vérité au peuple.

Lors d'une rencontre organisée à Port-Soudan à l'occasion d'Eid al-Fitr, il a souligné que la vérité restera ancrée dans la conscience du peuple grâce au travail des journalistes, exprimant sa profonde reconnaissance pour leurs efforts, malgré les conditions difficiles qu'ils ont traversées à Port-Soudan et dans d'autres villes.

Il a appelé les journalistes à poursuivre leur rôle de sensibilisation et d'information du public sur les affaires publiques, qu'elles soient positives ou négatives, tout en insistant sur l'importance de ne pas négliger la presse écrite, notamment dans le contexte du retour progressif à Khartoum et de la reprise des activités dans leurs lieux de travail.