Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 mars 2026

revue de presse

La flambée du kérosène fait bondir les billets d'avion en Afrique

La fermeture du détroit d'Ormuz, conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient, provoque une flambée historique du kérosène et une hausse brutale des billets d'avion, notamment en Afrique.

Selon S&P Global, environ 70 % des importations africaines de carburant d'aviation transitent par ce détroit stratégique. Depuis fin février, le transport de carburant depuis les raffineries du Golfe est quasi paralysé, privant le marché de 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et gaz naturel liquéfié. (Source Africanews)

Guerre au Soudan - L'OMS confirme une nouvelle attaque contre un hôpital, au moins 64 morts

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L'hôpital universitaire d'Al Deain, dans la capitale du Darfour oriental, Al Deain, a été frappé tard vendredi, tuant des dizaines de personnes, dont 13 enfants, deux infirmières, un médecin et plusieurs patients.

« Assez de sang a été versé », a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Assez de souffrances ont été infligées. Le moment est venu de désamorcer le conflit au Soudan et d'assurer la protection des civils, des personnels de santé et des humanitaires. »

À ce jour, le nombre total de morts liés aux attaques contre des établissements de santé dépasse désormais 2.000 au cours de la guerre au Soudan, qui a débuté en avril 2023 entre des forces militaires rivales. (Source UN News)

Cameroun - Yaoundé, capitale mondiale du commerce en cette fin mars 2026



Du 26 au 29 mars, le Cameroun accueille la 14e Conférence ministérielle de l'OMC, une première pour l'Afrique centrale. Dans un contexte de tensions sur le multilatéralisme, l'événement représente à la fois un défi logistique et une opportunité diplomatique majeure pour Yaoundé.

Du 26 au 29 mars 2026, le Cameroun accueille la 14e Conférence ministérielle de l'OMC (CM14). Sous la présidence de Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, cet événement place le pays au centre de la gouvernance économique mondiale. (Source Afrik.com)

Afrique - Kinshasa accueille l'Africa Banking Forum 2026 dédié au renouveau du secteur bancaire africain

La capitale congolaise s'apprête à devenir, du 1er au 3 avril 2026, le point de convergence des acteurs majeurs de la finance africaine en accueillant la 17ᵉ édition de l'Africa Banking Forum (ABF 2026). L'événement se tiendra au Fleuve Congo Hotel et réunira banques, régulateurs, institutions publiques, fintechs, investisseurs et experts internationaux.

Placée sous le thème « La banque en quête de renouveau », cette édition intervient dans un contexte de transformation accélérée des systèmes financiers africains. Entre digitalisation des services, évolution des cadres réglementaires et mutation des attentes des clients, le secteur bancaire est appelé à se réinventer pour répondre efficacement aux besoins des économies du continent. (Source 7sur7.cd)

Guinée - Démantèlement de plusieurs réseaux présumés liés au Groupe de soutien à l'islam (Parquet)

Le Parquet général de Conakry annonce l'inculpation de plusieurs suspects étrangers et guinéens, dont certains auraient des liens avec des cellules dormantes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

La justice guinéenne a annoncé, dimanche, l'interpellation et l'inculpation de plusieurs individus soupçonnés d'appartenir à des réseaux terroristes, dans le cadre d'opérations menées en coordination avec les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire.

Selon un communiqué parvenu à APA, les enquêtes ont conduit, en avril 2025, à l'arrestation d'un groupe de onze personnes dans les préfectures de Siguiri, Mandiana et Kankan. Le groupe est composé de sept Maliens, deux Nigériens, un Burkinabè et un Guinéen. (Source APA News)

Mali - Plus de 100 jihadistes libérés pour sécuriser les convois de carburant

Au Mali, plus d'une centaine de jihadistes présumés ont été libérés dans le cadre d'un accord visant à stopper les attaques contre les convois de carburant, vitaux pour l'économie du pays.

Selon plusieurs sources sécuritaires et locales, les autorités maliennes ont procédé cette semaine à la libération de plus de 100 personnes accusées d'être liées aux groupes jihadistes. En échange, un corridor sécurisé a été ouvert pour permettre la circulation des convois de carburant vers Bamako. (Source Africa Radio)

Maroc - Une pétition pour le retour de l'heure en temps universel recueille plus de 100 000 signatures

Une pétition en ligne, portée par des citoyens et relayée par son initiateur Mohacine el‑Ouadouari, réclame désormais de maintenir en permanence l'heure TU, qualifiée par ses promoteurs de plus compatible avec l'horloge interne des Marocains. Le texte a recueilli 107 576 signatures et suscite un débat public croissant.

Dans les rues de Casablanca, de nombreux habitants expliquent ressentir des effets négatifs depuis l'adoption d'UTC+1 : difficultés d'endormissement, baisse de concentration et variations d'humeur sont régulièrement évoquées. Plusieurs personnes interrogées par des correspondants locaux estiment que l'heure actuelle perturbe davantage leur rythme quotidien qu'elle ne l'avantage. ( Source BeninWebTV)

Ouganda - Des ONG voient leurs activités suspendues dans le contexte des tensions postélectorales

En Ouganda, plusieurs ONG de défense des droits humains dénoncent la suspension de leurs activités et le blocage de leurs comptes. La semaine dernière, les autorités ont gelé les comptes bancaires de plusieurs organisations, dans le cadre d'enquêtes sur leurs financements. Parmi elles, Chapter four uganda, ainsi que d'autres ONG engagées sur les questions de gouvernance et de droits humains. Le tout dans un contexte tendu après l'élection présidentielle de janvier dernier.

Ces mesures interviennent prises par les autorités en Ouganda interviennent dans un contexte de durcissement du pouvoir, qui accuse certaines organisations de servir des intérêts étrangers et multiplie les suspensions depuis les élections de janvier. (Source RFI)

Afrique: Trois jeunes tennismen en route pour le Championnat d'Afrique Junior

Le Togo participera au Championnat d'Afrique Junior de Tennis, prévu du 23 au 27 mars au Cairo Central Security Forces Club en Égypte. La délégation a quitté Lomé dimanche.

Trois compétiteurs représenteront le pays : Pamela Adjiwanou et Gabriel Agbetogneawou (club SWALLOWS) et Winner Gakpo (club AJTT).

Ce Championnat a pour vocation de détecter et développer les jeunes talents du tennis africain, offrir une compétition de haut niveau aux meilleurs espoirs du continent, permettre aux participants de cumuler des points au classement ITF junior mondial et ouvrir la voie à une qualification pour les Championnats du Monde Junior ITF et les tournois du Grand Chelem juniors. (Source Togonews)

Tunisie - Le pays table sur 4 milliards de dinars d'investissements étrangers en 2026

Le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib, annonce que la Tunisie prévoit de capter 4 000 millions de dinars d'investissements directs étrangers en 2026.

Cette prévision s'appuie sur la dynamique positive des intentions d'investissement qui ont bondi de 30 % en 2025 pour atteindre 8 000 millions de dinars. L'expert estime qu'un taux de concrétisation de 50 % de ces promesses permettra d'atteindre l'objectif fixé pour l'année suivante. (Source La Presse)