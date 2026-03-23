Afrique: Annonce de plans ambitieux pour augmenter la production de Viande et de Lait au Soudan

22 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Ressources animales et halieutiques du Soudan a révélé des plans ambitieux visant à accroître la production et la productivité de la viande et du lait, dans le cadre de son orientation stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir l'économie nationale.

Le sous-secrétaire du ministère, Dr Ammar Al-Sheikh, a déclaré que le ministère œuvre à répondre aux besoins locaux tout en s'ouvrant aux marchés internationaux, en respectant les normes d'exportation et en favorisant les produits à valeur ajoutée au lieu de l'exportation de bétail vivant, afin de maximiser les retours économiques.

Il a affirmé que ces plans s'inscrivent dans la vision du ministère visant à bâtir un secteur productif, résilient et développé, contribuant efficacement à la sécurité alimentaire, à l'augmentation des exportations et à la réduction de la pauvreté.

Il a ajouté que la prochaine phase connaîtra une expansion dans l'utilisation des technologies modernes et l'amélioration des races animales, afin de réaliser l'autosuffisance et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux exportations soudanaises sur les marchés régionaux et internationaux.

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