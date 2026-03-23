Tunisie: Crash d'un hélicoptère qatari - Six morts et un disparu dans les eaux territoriales

Le ministère de l'Intérieur qatari a annoncé, ce dimanche, que les équipes de recherche et de sauvetage ont localisé six des sept personnes qui se trouvaient à bord d'un hélicoptère ayant chuté dans les eaux territoriales de l'État. Le ministère a confirmé le décès de toutes les personnes repêchées.

Selon les autorités, les opérations de recherche se poursuivent de manière intensive, avec la participation d'unités spécialisées, afin de retrouver la dernière personne portée disparue.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Défense avait annoncé la chute de l'appareil en invoquant une défaillance technique. Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé : « Un hélicoptère qatari a été victime d'une panne technique lors d'une mission de routine, ce qui a entraîné sa chute dans les eaux territoriales du pays. »