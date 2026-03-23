Tunisie: Partenariat tuniso-allemand - Des financements géants pour booster l'investissement et le recrutement

Le programme du fonds « Investissement pour l'Emploi » a annoncé l'ouverture des candidatures pour le dépôt de propositions de projets dans le cadre de la coopération tuniso-allemande. Des subventions financières pouvant atteindre 10 millions d'euros par projet ont été allouées à cet effet.

Le programme propose un cofinancement dont la valeur oscille entre 800 000 euros et 10 millions d'euros. Ce soutien peut couvrir entre 25 % et 90 % du coût total de l'investissement, offrant ainsi une opportunité majeure aux entreprises pour étendre leurs activités et créer de nouveaux postes de travail.

L'appel à candidatures a débuté le 20 mars 2026. Il s'adresse aux entreprises privées, aux institutions publiques ainsi qu'aux organisations à but non lucratif, à condition que leurs projets contribuent directement à dynamiser l'emploi, particulièrement dans le secteur privé.

L'objectif est de soutenir les investissements capables de générer des emplois durables et de lever les obstacles au développement économique. Les fonds permettront notamment de financer la création d'unités de production, l'acquisition d'équipements et la montée en compétences de la main-d'oeuvre.

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L'édition 2026 inclut un volet supplémentaire dédié à la formation. Les candidats peuvent solliciter un cofinancement pour des programmes de formation renforçant l'employabilité, afin de répondre aux besoins du marché du travail, tout en ouvrant des perspectives de mobilité internationale, notamment vers l'Allemagne.

La période de dépôt des candidatures reste ouverte jusqu'au 1er juin 2026. Le processus de sélection se déroulera en deux étapes : une première phase de tri des notes conceptuelles, suivie d'une seconde phase où les projets détaillés feront l'objet d'une évaluation approfondie avant l'octroi définitif des financements.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et l'Allemagne, visant à promouvoir l'investissement et l'emploi dans plusieurs pays africains.