Tunisie: 276 voyages scolaires pour favoriser l'épanouissement des élèves des zones rurales

Le ministère de l'Éducation a officiellement lancé une vaste initiative en faveur de la jeunesse scolaire en annonçant la programmation de 276 voyages d'étude à travers les différentes régions de la République. Prévue pour se dérouler durant les vacances de printemps, du 23 au 29 mars 2026, cette opération s'inscrit dans le cadre du Programme National des Voyages Scolaires. L'ambition affichée par les autorités est claire : renforcer l'équité des chances et offrir aux élèves une ouverture concrète sur leur environnement culturel et historique.

Dans un communiqué publié récemment, le ministère précise que ce dispositif cible en priorité les écoliers issus des zones rurales reculées, des quartiers populaires ainsi que des établissements scolaires nécessitant un soutien social et pédagogique accru. Au-delà de la simple distraction, ces sorties visent à stimuler les résultats scolaires et à forger la personnalité intellectuelle des jeunes en les confrontant à de nouveaux horizons.

La réussite logistique de ce projet repose sur une coordination étroite entre plusieurs départements ministériels. Le ministère de l'Éducation mobilisera sa propre flotte de bus scolaires pour assurer 172 trajets, tandis que le ministère du Transport viendra en renfort en affrétant 104 voyages supplémentaires. Cette synergie permet d'allouer en moyenne quatre excursions par commissariat régional, garantissant ainsi une couverture géographique totale incluant tous les gouvernorats du pays.

Sur le terrain, ce sont près de mille élèves qui bénéficieront de cette opportunité, encadrés de près par un contingent de 760 accompagnateurs. Ce personnel, composé d'éducateurs et de cadres de supervision, a pour mission d'assurer une sécurité optimale tout en garantissant un encadrement pédagogique rigoureux le long des différents circuits programmés.

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L'aspect culturel occupe une place centrale dans cette initiative grâce à un partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles. Ce dernier a ordonné la gratuité totale de l'accès aux musées et aux sites archéologiques pour tous les participants. Cette mesure permet aux élèves un contact direct avec le patrimoine civilisationnel et national, transformant ainsi le voyage en une véritable leçon d'histoire à ciel ouvert.

Cette démarche s'inscrit finalement dans une vision pédagogique moderne qui perçoit le voyage scolaire comme un laboratoire vivant. En sortant du cadre traditionnel de la classe, les élèves peuvent consolider leurs connaissances par l'observation directe et la découverte. Cette expérience hors les murs est désormais considérée comme un levier essentiel pour cultiver les valeurs de citoyenneté et le sentiment d'appartenance nationale chez les futures générations.