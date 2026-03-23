Ile Maurice: Une opération cardiaque cruciale prévue ce lundi en Inde

Le petit Ezekiel Aaron Cleo, âgé de quatre mois, poursuit son combat pour la vie en Inde, où il doit subir une intervention cardiaque vitale. Selon les dernières informations, sa chirurgie est prévue ce lundi 23 mars, une étape décisive dans son parcours médical.

Pris en charge au BLK Max Hospital à New Delhi, le nourrisson est actuellement dans un état stable et bénéficie d'un suivi médical étroit. Les équipes soignantes ont confirmé qu'il est pris en charge dans les meilleures conditions, sous la supervision de spécialistes en chirurgie cardiaque pédiatrique.

Depuis son arrivée en Inde, son état de santé montre des signes encourageants. Ezekiel a notamment pris du poids, un indicateur très positif. Il est suivi de près par l'équipe médicale, tandis que sa mère, Deborah, reste constamment à ses côtés. Accompagnée de la grand-mère d'Ezekiel, elle veille sur lui et l'accompagne à chaque étape de cette épreuve difficile.

L'intervention prévue ce lundi représente une étape cruciale pour corriger le défaut cardiaque dont souffre le nourrisson. Les médecins se montrent confiants quant à la prise en charge et au bon déroulement du traitement.

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De son côté, OMCA Foundation assure un suivi complet du dossier, veillant à ce que toutes les étapes, du transfert médical à l'intervention, soient organisées de manière sécurisée et efficace. L'élan de solidarité manifesté par le public mauricien a permis à Ezekiel d'accéder rapidement aux soins nécessaires.

Demain, tous les regards seront tournés vers cette opération décisive. En attendant, proches et soutiens continuent de garder le petit Ezekiel dans leurs pensées et leurs prières, dans l'espoir d'une issue favorable.