Congo-Kinshasa: 11 suspects arrêtés lors d'une opération de bouclage après une vague de criminalité à Bunia

22 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une opération de bouclage menée par les forces de l'ordre à Bunia, a conduit à l'interpellation de 11 personnes suspectes, ainsi qu'à la saisie d'armes et d'effets militaires. Cette intervention s'est déroulée dans les localités de Kolomani et Bakei, en périphérie du chef-lieu de la province de l'Ituri.

Selon les autorités policières, cette opération a été déclenchée après une série d'actes criminels enregistrés ces derniers jours dans la ville.

La semaine précédente, des actes de banditisme suivis de meurtres ont notamment été signalés au quartier Bigo, faisant deux morts et plusieurs blessés. Face à cette situation préoccupante, les forces de sécurité ont intensifié leurs actions pour rétablir l'ordre.

Armes et effets militaires saisis

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Lors de cette opération nocturne, menée dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont procédé à des fouilles systématiques des habitations.

Bilan : 11 suspects interpellés, dont deux femmes. Les éléments de sécurité ont également saisi une arme à feu avec des munitions, une grenade ainsi qu'une paire de galons de grade de colonel.

Le commandant urbain de la police, le colonel Abeli Mwangu, a précisé que ces opérations visent à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.

« Toutes les dispositions sont prises pour maintenir l'ordre public et assurer la protection de la population », a-t-il déclaré.

Appel à la collaboration de la population

La police appelle par ailleurs la population à une collaboration accrue avec les services de sécurité, notamment en dénonçant tout comportement suspect.

Ces opérations de bouclage ne sont pas une première à Bunia. D'autres interventions similaires ont déjà été menées, notamment au site des déplacés de Kigonze, où plusieurs suspects avaient été interpellés avant d'être relâchés.

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