Congo-Kinshasa: Un client dénonce une tentative de corruption après avoir acheté et consommé un jus périmé

À Kinshasa, un incident survenu au supermarché GG Mart relance les inquiétudes sur la sécurité alimentaire et les pratiques commerciales. Un client affirme avoir été victime d'une tentative de corruption après avoir consommé un produit périmé, qui lui a causé des douleurs abdominales et des démangeaisons.

Un produit périmé à l'origine du malaise

Le client qui se dit intoxiqué par un jus périmé a fait état samedi 21 mars à Kinshasa, d'une tentative de corruption d'abord de 50 dollars, puis 250$, pour se taire, doublée d'un refus d'assistance médicale.

Les faits se sont produits samedi au supermarché GG Market Kin Mazière, dans la commune de la Gombe.

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Ce samedi matin, il entre dans ce supermarché pour un achat rapide. Il opte pour un jus, mais le goût amer l'alerte : le produit est expiré. « J'ai réclamé immédiatement. Ils m'ont emmené dans un bureau et m'ont proposé 50 dollars pour ne pas faire de bruit », témoigne-t-il auprès de Radio Okapi.

Corruption proposée après ingestion du jus périmé

Après vérification, il affirme avoir constaté que le produit était périmé. Peu après consommation, il dit avoir ressenti de violents maux de ventre et des démangeaisons, ce qui l'a emmené à retourner immédiatement au magasin pour signaler la situation.

C'est à ce moment que l'affaire prend une autre tournure. Le client affirme avoir été conduit dans un bureau, où une somme de 50 dollars lui d'abord été proposée, puis un montant de 250$, en échange de son silence.

Refusant cette offre, il dit avoir exigé une prise en charge médicale en raison de son état de santé.

« Je suis malade, amenez-moi à l'hôpital », rapporte-il.

Les responsables insistent, arguant que dénoncer les employés congolais, accusés d'avoir placé les produits périmés en rayon, leur ferait perdre leur emploi. Le client attend deux heures sans soin, accentuant sa souffrance.

« J'ai trop mal au ventre. Amenez-moi d'abord à l'hôpital », aurait-il insisté, sans succès.

« Ce sont tes frères congolais qui ont mis ces produits dans les rayons du supermarché. Si tu les dénonces, ils perdront leur travail », lui aurait-on affirmé.

Silence du conseil juridique de l'entreprise

Contacté par Radio Okapi, l'avocat conseil de l'enseigne GG Mart, Maître Guy Motelo, n'a pas souhaité réagir à ces accusations. Ce silence alimente les interrogations sur la responsabilité de l'entreprise face à ces pratiques.

Un enjeu de santé publique

Au-delà de ce cas, cet incident met en lumière les risques liés à la commercialisation de produits périmés dans les circuits de distribution modernes.

La consommation de denrées impropres peut entraîner des intoxications alimentaires, des infections graves ou des complications chez les personnes vulnérables.

Face à ces dangers, des appels se multiplient pour renforcer les contrôles sanitaires et protéger les consommateurs, tandis que ces derniers sont invités à vérifier systématiquement les dates de péremption avant tout achat.