Congo-Kinshasa: Accès difficile à l'eau potable dans plusieurs quartiers de la capitale

22 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les habitants de plusieurs quartiers de Kinshasa peinent à accéder à l'eau potable. Pour s'en rendre compte, Radio Okapi a sillonné la ville en marge de la Journée internationale de l'eau, célébrée ce 22 mars.

Certains Kinois affirment recourir aux forages pour s'approvisionner en cette denrée vitale.

Cependant, l'eau potable demeure une denrée rare dans plusieurs quartiers de Kinshasa.

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Les habitants rencontrés ce matin, se plaignent de cette situation dans un pays qui, pourtant, dispose de 52 % des réserves d'eau douce du continent africain, selon le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (CNAEHA).

Au quartier Ngomba-Kikusa, dans la commune de Ngaliema, la population affirme être à bout. Certains résidents disent patienter jusqu'aux heures tardives pour voir quelques gouttes couler de leurs robinets.

Une femme confie recourir aux forages aménagés pour couvrir les besoins de sa famille en eau potable.

Au quartier Salongo, dans la commune de Lemba, la scène est saisissante : des jeunes filles et garçons parcourent de longues distances, avec des bidons en main, pour chercher de l'eau.

Un habitant de ce coin de la capitale recommande au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour résoudre cette pénurie.

En réaction, le ministre d'État en charge du Plan, Guylain Nyembo, assure que plusieurs initiatives sont en cours pour garantir un accès équitable, résilient et durable à l'eau potable, notamment par la modernisation des infrastructures d'approvisionnement.

Selon lui, le gouvernement congolais ambitionne par ailleurs offrir un accès à l'eau potable à 12 millions de personnes supplémentaires. Il appelle à une mobilisation collective afin de faire de l'eau un levier de paix, de cohésion et d'égalité.

Cette année, cette journée est célébrée sous le thème : « Implication de la femme dans l'amélioration des services Eau-Hygiène-Assainissement en RDC ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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