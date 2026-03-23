Congo-Kinshasa: Mondial 2026/Barrages internationaux - Début du rassemblement des Léopards ce dimanche

22 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) débutent leur rassemblement pour la finale des barrages internationaux de la Coupe du monde de football dimanche 22 mars 2026 à Guadalajara au Mexique.

Les hommes de Sébastien Desabre sont attendus à Guadalajara dès ce dimanche. Ils arriveront progressivement pour affronter, le 31 mars, le vainqueur de la demi-finale des barrages opposant le Jamaïque à la Nouvelle Calédonie. Jeremie Gakia est blessé.

Voici la liste de joueurs attendus :

Gardiens :

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T. Fayulu (FC Noah / France)

L. Mpasi (Le Havre / France)

M. Epolo (Standard de Liège / Belgique)

Défenseurs :

A. Wan-Bissaka (West Ham United / Angleterre)

J. Ngakia (Watford / Angleterre)

J. Kayembe (Genk / Belgique)

A. Masuaku (Lens / France)

S. Kapuadi (Widzew Lodz / Pologne)

R. Bushiri (Hibernian / Écosse)

A. Tuanzebe (Burnley / Angleterre)

C. Mbemba (Lille / France)

D. Batubinsika (Larissa Grèce)

Milieux :

N. Sadiki (Sunderland / Angleterre)

S. Moutoussamy (Atromitos / Grèce)

E. Kayembe (Watford / Angleterre)

N. Mukau (Lille / France)

C. Pickel (Espanyol / Espagne)

N. Mbuku (Montpellier / France)

B. Cipenga (Castellón / Espagne)

G. Diangana (Elche / Espagne)

M. Elia (Alanyaspor / Turquie)

T. Bongonda (Spartak Moskva / Russie)

Attaquants :

F. Mayele (Pyramids / Égypte)

C. Bakambu (Real Betis / Espagne)

S. Banza (Al Jazira / Émirats Arabes Unis)

Y. Wissa (Newcastle United / Angleterre)

Pour cette rencontre les Léopards ne seront pas seuls. Une délégation de plus de cent supporters sera sur place.

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