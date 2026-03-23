Algérie/Congo-Kinshasa: CAF-C2 - AS Maniema Union vise un exploit face à USM Alger

L'AS Maniema Union affronte l'USM Alger ce dimanche 22 mars 2026 à Rabat, avec en ligne de mire une qualification historique en demi-finale. Les Kambelembele abordent cette manche retour avec un léger avantage, après leur victoire (2-1) obtenue à l'aller au Stade TP Mazembe, à Lubumbashi. Un résultat précieux qui entretient l'espoir d'un exploit à l'extérieur.

À la veille de ce rendez-vous décisif en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la Confédération africaine de football, l'AS Maniema Union affiche clairement ses ambitions.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Papy Kimoto s'est montré confiant et déterminé. Le technicien congolais a insisté sur l'état d'esprit de son groupe, conscient de représenter bien plus qu'un club.

« Nous sommes en mission pour ramener la qualification au pays et atteindre la demi-finale. Malgré des conditions climatiques difficiles, nous n'avons pas d'excuse. Tout se jouera sur le mental et nous allons tout donner », a-t-il déclaré, dans un discours empreint de responsabilité et d'ambition.

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Un grand défi

Sur le terrain, la tâche ne s'annonce toutefois pas aisée. L'USM Alger, forte de son expérience des compétitions africaines, reste un adversaire redoutable, capable de renverser la situation à domicile.

À Kinshasa, l'engouement est perceptible à quelques heures du coup d'envoi. Entre espoir et prudence, les supporters congolais suivent avec attention cette rencontre décisive. Certains se montrent optimistes, confiants après la victoire de l'aller, tandis que d'autres appellent à la vigilance face à une formation algérienne aguerrie.

Un incident

Par ailleurs, l'avant-match a été marqué par un incident autour du lieu d'hébergement des Congolais. Selon plusieurs sources, des supporters de l'USM Alger se sont rassemblés devant l'hôtel où logeaient les joueurs de l'AS Maniema Union, avec pour objectif de perturber leur repos durant la nuit. Cette situation pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les Kambelembele à quelques heures de cette rencontre décisive.

Entre pression et ambition, l'AS Maniema Union aborde cette rencontre avec un mental conquérant. Le groupe semble prêt à livrer une bataille intense pour poursuivre son aventure continentale et faire vibrer tout un pays.

Le coup d'envoi de cette affiche est prévu à 20h00, heure de Kinshasa. Toute la République démocratique du Congo retient son souffle derrière son représentant.