Ile Maurice: Future Swing - Le nouveau porte-drapeau de Subiraj Gujadhur

L'écurie Subiraj Gujadhur, ayant mis à la retraite son crack The Gatekeeper l'an dernier, est parti lui chercher un digne remplaçant en Future Swing. C'est ce qu'on serait tenté de dire au vu du palmarès affiché par ce fils de Futura, qui défendra les couleurs de l'écurie cette année.

D'emblée, il faut dire que Future Swing était détenteur d'un merit rating de 116 à sa dernière sortie sud-africaine. Un indice de valeur qu'il n'a nullement usurpé à la force de sept victoires dont une réussite en Groupe 2 lorsqu'il avait battu un certain Oriental Charm, vainqueur du July Handicap.

Au niveau du pedigree, Future Swing avait tout pour plaire. Outre le fait qu'il avait pour géniteur Futura et pour poulinière Carousel Swing, une jument bien née, il était présenté par le Drakenstein Stud Farm, l'un des meilleurs élevages en Afrique du Sud. Après avoir pris trois courses pour trouver ses repères, Future Swing goûta à son premier succès en s'imposant le 5 octobre 2022. C'était là le début d'une belle série de sept victoires. Future Swing s'est aussi très bien comporté dans le Grade 2 Anthonij Rupert Wyne Premier Trophy et The Grade 3 Ridgemont Peninsula Handicap.

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Sa plus belle performance, Future Swing la réalisa dans World Sports Betting Cape Town Met (Grade 1), le 25 janvier 2025. Ce jour-là, il a pris la huitième place, certes, mais à seulement 2.15 longueurs d'Eight On Eighteen, son compagnon d'écurie - une performance loin d'être anodine !

Future Swing a du stamina à en revendre. Tenez-vous bien : lors de son avant-dernière sortie, il avait terminé deuxième à 1.80 longueur de King Pelles dans une course longue de 3200 mètres ! Les 2400 mètres du Maiden Cup avec deux montées ne lui feront certainement pas peur.

Subiraj Gujadhur se dit très heureux d'avoir pu avoir Future Swing pour représenter l'écurie dans le Maiden. «Nous avions Infrared pour le Maiden l'an dernier. Un coursier sur lequel nous fondions beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, nous l'avons perdu. Les propriétaires étaient toujours à la recherche d'un bon cheval pour nous représenter dans les courses classiques dont le Maiden. Nous avons essayé et après maintes tentatives nous avons eu Future Swing. Nous aimions tous Future Swing et Sharvin Ballah, qui connaît les connexions du cheval, a fait le deal. Ses performances en disent long sur son potentiel, mais attendons de voir comment il va se comporter», a-t-il déclaré.

Future Swing, sur ce qu'il a réalisé surtout dans le Cape Met en 2025, a effectivement les atouts pour rivaliser avec les chevaux comme Selukwe ou encore Montien, achetés également en vue du Maiden.