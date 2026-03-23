Ile Maurice: Après les missiles tirés sur Diego Garcia, Yvette Cooper, ministre des Affaires étrangères britannique dénonce

La ministre des Affaires étrangères a condamné les frappes de missiles iraniennes visant une base conjointe américano-britannique à Diego Garcia, tout en soulignant que le Royaume-Uni a «adopté une position différente de celle des États-Unis et d'Israël» dans ce conflit. Yvette Cooper a déclaré que les ministres soutiennent uniquement des actions défensives et souhaitent une résolution rapide de la guerre. Yvette Cooper, ministre des Affaires étrangères britannique a dénoncé des menaces «irresponsables» après que l'Iran a averti que «des vies britanniques sont en danger».

L'Iran a ciblé Diego Garcia, dans l'archipel des Chagos, avant que le gouvernement n'autorise les États-Unis à frapper des sites de missiles visant le détroit d'Ormuz le vendredi 20 mars. Toutefois, le moment exact du tir des deux missiles balistiques de portée intermédiaire reste incertain. Le ministère de la Défense britannique (MoD) a refusé de préciser quand l'attaque iranienne a été lancée.

Selon le The Wall Street Journal, l'un des missiles a été abattu par un navire de guerre américain, tandis que l'autre a échoué en vol.

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À la suite de ces attaques infructueuses, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a vivement réagi sur les réseaux sociaux, affirmant que le Premier ministre britannique met en danger des vies britanniques en autorisant l'utilisation du territoire du Royaume-Uni pour une «agression».

Il a insisté sur le fait que l'Iran exercerait son droit à l'autodéfense, une position qui fait suite à une précédente attaque de drone iranien contre la base de RAF Akrotiri, à Chypre, plus tôt ce mois-ci.

En réponse, Yvette Cooper a déclaré que le gouvernement britannique soutient des actions défensives face aux «menaces iraniennes irresponsables».

Elle a affirmé : «Nous avons continué à soutenir des actions défensives pour protéger les intérêts du Royaume-Uni, y compris face aux menaces de missiles balistiques. Mais nous souhaitons une résolution de ce conflit aussi rapide que possible.»

Notre approche de ce conflit est restée constante. Nous n'avons pas été, et ne sommes toujours pas, impliqués dans des actions offensives, et nous avons adopté une position différente de celle des États-Unis et d'Israël à cet égard.

«Cependant, nous soutenons des actions défensives pour protéger nos intérêts. Cela inclut la reconnaissance de l'escalade des menaces de l'Iran contre le transport maritime international, ainsi que contre nos partenaires du Golfe.»