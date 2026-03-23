Ile Maurice: Sur la route du nord indien l De Chandigarh à Kurukshetra - Entre modernité et légende

22 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Quitter Chandigarh au lever du jour, c'est passer d'une ville organisée à une Inde plus rurale. La route vers Kurukshetra traverse champs, villages paisibles et marchés animés, offrant un aperçu vivant du quotidien local. Chandigarh et Kurukshetra montrent la diversité culturelle du nord de l'Inde. Chandigarh, située au nord de l'Inde, est une ville moderne imaginée par l'architecte Le Corbusier.

En tant que capitale commune du Pendjab et de l'Haryana, elle se distingue par son urbanisme structuré, ses avenues larges et ses nombreux espaces verts. Elle relie plusieurs régions du nord telles que Kurukshetra. Kurukshetra, dans l'État de l'Haryana, est une cité chargée d'histoire et de spiritualité, étant réputée pour avoir été le lieu de l'épopée du Mahabharata.

Tandis que Chandigarh incarne modernité, planification et ordre, Kurukshetra évoque mémoire, foi et héritage historique. Ensemble, elles offrent aux visiteurs une expérience riche mêlant architecture, traditions et spiritualité.

Le naan est un pain moelleux cuit au tandoor, servi chaud pour accompagner les plats en sauce riches

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Le Chandigarh Airport, situé à proximité de la ville, relie le nord de l'Inde à plusieurs grandes villes telles que le Kurukshetra.

La miniature du Brihadeshwara Temple montre l'ingéniosité architecturale et scientifique de l'Inde ancienne.

La Genda est une fleur très répandue et est symbolisme de prospérité et de purification dans le nord de l'Inde.

Le Kurukshetra Mahabharat Museum raconte l'épopée du Mahabharata à travers dioramas et expositions interactives, retraçant la bataille au Kurukshetra et ses enseignements.

Le Kurukshetra Panorama & Science Centre propose des expositions interactives alliant histoire mythologique et sciences modernes, avec dioramas, modèles et expériences pratiques.

Dans le nord de l'Inde, le petit déjeuner se compose souvent de paratha chaud accompagné de chai.

Le Baudhayana Shulba Sutra que le mathématicien Baudhayana a documenté, contient l'une des premières versions du théorème de Pythagore.

Le tableau montre l'évolution scientifique et technologique de l'Inde à travers les siècles, avec une frise et la roue du temple du Soleil de Konark qui symbolise le temps et le cycle de la vie.

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