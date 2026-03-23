Sénégal: Mgr André Guèye invite les étudiants et les enseignants à faire preuve de compréhension envers le gouvernement

22 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Nianing — L'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, a recommandé aux délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants, dimanche, à Nianing (ouest), de faire preuve d'ouverture d'esprit et de compréhension envers le gouvernement.

"Le gouvernement, que je félicite, a restauré les bourses familiales. Merci beaucoup à lui d'avoir pensé à ces familles démunies. Mais il y a aussi les bourses des étudiants", a-t-il dit lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

"En évoquant ce point, a poursuivi Mgr Guèye, je voudrais inviter les étudiants au dialogue, à l'ouverture [d'esprit] et à la compréhension envers le gouvernement. Il en est de même des syndicats d'enseignants."

S'exprimant devant des milliers de jeunes catholiques, l'archevêque de Dakar a dit que les délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants devraient faire preuve d"'ouverture [esprit]" et privilégier la "négociation" et le "dialogue".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Tout dialogue doit être ouvert, car il y a ce qui doit se faire et ce qui peut se faire", a-t-il souligné. "Que chacun participe avec ses convictions [...] pour affronter les combats de la vie et les combats de la foi", a recommandé Mgr André Guèye aux délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants, à la suite de la crise survenue dans les écoles et les universités publiques.

Le thème des JMJ 2026, emprunté à Jésus-Christ, est : "Prenez courage ! Moi, j'ai vaincu le monde."

"Non seulement ce thème nous éclaire sur le sens de la vie et de notre destinée, mais il constitue aussi une source de motivation invincible", a souligné M. Guèye.

"Nous pouvons aussi sentir dans ces paroles de Jésus un appel à l'engagement sans peur, sans crainte, au service de nos communautés paroissiales", a-t-il ajouté.

Les Journées mondiales de la jeunesse sont célébrées chaque année depuis 1984 par l'Église catholique. C'était une initiative du pape Jean-Paul II (1920-2005).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.