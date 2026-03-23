Sénégal: Mgr André Guèye invite les étudiants et les enseignants à faire preuve de compréhension envers le gouvernement

Nianing — L'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, a recommandé aux délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants, dimanche, à Nianing (ouest), de faire preuve d'ouverture d'esprit et de compréhension envers le gouvernement.

"Le gouvernement, que je félicite, a restauré les bourses familiales. Merci beaucoup à lui d'avoir pensé à ces familles démunies. Mais il y a aussi les bourses des étudiants", a-t-il dit lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

"En évoquant ce point, a poursuivi Mgr Guèye, je voudrais inviter les étudiants au dialogue, à l'ouverture [d'esprit] et à la compréhension envers le gouvernement. Il en est de même des syndicats d'enseignants."

S'exprimant devant des milliers de jeunes catholiques, l'archevêque de Dakar a dit que les délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants devraient faire preuve d"'ouverture [esprit]" et privilégier la "négociation" et le "dialogue".

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"Tout dialogue doit être ouvert, car il y a ce qui doit se faire et ce qui peut se faire", a-t-il souligné. "Que chacun participe avec ses convictions [...] pour affronter les combats de la vie et les combats de la foi", a recommandé Mgr André Guèye aux délégués des étudiants et des syndicats d'enseignants, à la suite de la crise survenue dans les écoles et les universités publiques.

Le thème des JMJ 2026, emprunté à Jésus-Christ, est : "Prenez courage ! Moi, j'ai vaincu le monde."

"Non seulement ce thème nous éclaire sur le sens de la vie et de notre destinée, mais il constitue aussi une source de motivation invincible", a souligné M. Guèye.

"Nous pouvons aussi sentir dans ces paroles de Jésus un appel à l'engagement sans peur, sans crainte, au service de nos communautés paroissiales", a-t-il ajouté.

Les Journées mondiales de la jeunesse sont célébrées chaque année depuis 1984 par l'Église catholique. C'était une initiative du pape Jean-Paul II (1920-2005).