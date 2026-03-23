Sénégal: L'évêque de Ziguinchor demande aux jeunes de s'armer de courage et de responsabilité, face aux difficultés

Kafountine — L'évêque Jean-Baptiste Valter Manga a exhorté les jeunes du diocèse de Ziguinchor (sud), dimanche, à faire preuve de courage, de discernement et de responsabilité pour éviter les nombreuses grèves et d'autres écueils de la vie.

Il a fait cette recommandation à l'occasion de la célébration des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), à Kafountine.

"J'invite les jeunes à faire preuve de responsabilité dans leurs engagements, en évitant notamment les perturbations scolaires répétées et à explorer d'autres formes d'expression que les grèves prolongées", a conseillé Mgr Manga à la jeunesse catholique de Ziguinchor.

"Prenez courage ! Moi, j'ai vaincu le monde" est le thème de la célébration des JMJ 2026.

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Ce thème est emprunté à Jésus-Christ qui, selon l'évêque de Ziguinchor, annonçait à ses disciples des épreuves, des persécutions et même la mort, tout en les assurant de leur victoire sur le mal.

Selon lui, cette parole du Christ est restée d'actualité, pour les jeunes surtout, qui doivent éviter de croire que la vie leur fera seulement des cadeaux.

Jean-Baptiste Valter Manga a dénoncé les "faux prophètes" qui promettent aux jeunes une existence facile.

Les Journées mondiales de la jeunesse sont célébrées chaque année depuis 1984 par l'Église catholique. C'était une initiative du pape Jean-Paul II (1920-2005).

Les épreuves sont naturellement partie intégrante du chemin à parcourir par les jeunes, leur a dit l'évêque, priant Dieu d'accompagner et de soutenir ceux qui gardent la foi malgré les écueils de la vie.

Il a rendu hommage aux militaires décédés récemment dans la région de Ziguinchor.

Le guide religieux a déconseillé aux jeunes la drogue et l'alcool, qu'il considère comme des obstacles majeurs à la construction de leur avenir.