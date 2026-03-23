Ile Maurice: Un homme de 43 ans se noie en pêchant au lagon

22 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un tragique accident de noyade a coûté la vie à Vicky Kumar Soniah, 43 ans, travailleur indépendant résidant à Parisot-Mesnil, Phoenix. Le drame s'est produit le samedi 21 mars vers 22 h 45 au niveau du spot de kitesurf du Morne Brabant.

Selon le rapport policier, le sergent Angoteea a été dépêché sur les lieux suite à l'alerte. Vicky Kumar Soniah pêchait avec son cousin, 26 ans, quand il a rencontré des difficultés dans l'eau et a disparu.

Les secours ont été rapidement alertés. Un constable de la National Coast Guard (NCG) du Morne a extrait le corps de Vicky Kumar Soniah de l'eau vers 23 heures et a tenté de lui prodiguer les premiers soins, sans succès. Le personnel du SAMU est intervenu et le décès a été constaté à 00h01. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de l'hôpital Jawaharlal Nehru.

Dans sa déclaration, le cousin a expliqué qu'il était arrivé sur le site vers 20 h 30 avec des membres de sa famille, dont son cousin. Les deux hommes se sont aventurés dans l'eau pour pêcher lorsque Vicky Kumar Soniah s'est retrouvé en difficulté. Il a tenté de le secourir, mais ses efforts sont restés vains. Le personnel de la NCG est ensuite intervenu pour récupérer le corps.

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