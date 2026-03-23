Ile Maurice: Jocelyn Chan Low - «Je ne m'attendais pas à ce qu'ils critiquent autant Paul Bérenger et vantent Ramgoolam»

«La démission était prévue, ce n'est pas surprenant du tout», estime Jocelyn Chan Low. L'historien évoque une «paralysie dans la mise à exécution du programme électoral» ainsi que «les défis économiques qui nous guettent».

Selon lui, le message politique de l'ancien Deputy Prime Minister est clair : «Si vous comprenez entre les lignes, Paul Bérenger nous fait comprendre que si on continue sur cette lancée, la dynamique de l'opposition ira au MSM et il dit qu'il ne veut pas que le MSM retourne.» Une lecture qui suggère une stratégie de rupture pour éviter un basculement politique.

L'historien va plus loin, estimant que le leader mauve espérait un mouvement collectif : «Je crois bien comprendre qu'il veut que son parti le suive dans sa démission, et c'est triste ce qui s'est passé.» Il qualifie d'ailleurs la réaction des 16 députés restés au gouvernement de «trahison au sein du MMM», évoquant «une gaffe politique monumentale». Plus surprenant encore, selon lui : «Je ne m'attendais pas à ce qu'ils critiquent autant Paul Bérenger et vantent Ramgoolam».