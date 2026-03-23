Ile Maurice: Une octogénaire succombe à ses blessures après avoir été heurtée par une moto

Rosemonde Mareemootoo, âgée de 78 ans et résidant de Balfour, Beau-Bassin, est décédée le samedi 21 mars à la suite des blessures qu'elle avait subies dans un accident de la route. Admise à l'hôpital, le décès a été certifié par le médecin traitant.

L'accident s'est produit le lundi 16 mars vers 8 h 15 alors que la moto circulait de la rue Révérend Lebrun vers l'avenue Dr Lesur à Beau-Bassin. Un sergent de police a été dépêché sur place. Selon le rapport de police, la motocyclette orange et blanche, conduite par Mohammad Adil Motaleb, 52 ans, a percuté Rosemonde Mareemootoo alors qu'elle traversait la route. Le conducteur et la piétonne ont été blessés.

Mohammad Adil Motaleb a été conduit par ses proches à l'hôpital Victoria, Candos, pour des soins, tandis que la Rosemonde Mareemootoo a été transportée par le personnel du SAMU au même établissement. Le test d'alcoolémie du conducteur s'est révélé négatif.

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La route était sèche, en bon état et aucune infrastructure publique ou privée n'a été endommagée. La motocyclette a subi des dommages et a été saisie par la police de Beau-Bassin. Rosemonde Mareemootoo traversait la route hors du passage pour piétons au moment de l'impact.