Ile Maurice: Yvan Martial - «Une grande sévérité de la part des 16 députés»

Du côté d'Yvan Martial, ancien journaliste, la surprise domine. «Il nous a pris de court ce vendredi alors que jeudi il annonçait une décision pour lundi. C'est son choix, je respecte», confie-t-il. Mais au-delà du timing, il souligne les zones d'ombre : «C'est une démission qui fait poser beaucoup de questions, surtout sur les raisons pour lesquelles c'est arrivé.»

Pour lui, le MMM entre dans une phase critique : «Le MMM reste dans l'incertitude, surtout par rapport au leadership. Bien que 16 de ses élus ne lui emboîtent pas le pas, Paul Bérenger reste toujours le leader du parti.» Il pose une question majeure : «Est-ce qu'il va quitter le MMM et créer un autre parti ? Nul ne le saurait à part lui.»

Commentant la conférence de presse des députés restés au gouvernement, il évoque «une grande sévérité». «Rajesh Bhagwan et les autres y ont affirmé que Paul Bérenger abandonne les militants, c'est une déclaration très dure.»

Il note toutefois un contexte économique pesant : «Le pays encaisse économiquement sur tous les fronts... On s'attendait à une consolidation de la classe politique, là il y a une brèche dans l'Alliance du Changement.»