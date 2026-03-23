Ile Maurice: Yvan Martial - «Une grande sévérité de la part des 16 députés»

22 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Du côté d'Yvan Martial, ancien journaliste, la surprise domine. «Il nous a pris de court ce vendredi alors que jeudi il annonçait une décision pour lundi. C'est son choix, je respecte», confie-t-il. Mais au-delà du timing, il souligne les zones d'ombre : «C'est une démission qui fait poser beaucoup de questions, surtout sur les raisons pour lesquelles c'est arrivé.»

Pour lui, le MMM entre dans une phase critique : «Le MMM reste dans l'incertitude, surtout par rapport au leadership. Bien que 16 de ses élus ne lui emboîtent pas le pas, Paul Bérenger reste toujours le leader du parti.» Il pose une question majeure : «Est-ce qu'il va quitter le MMM et créer un autre parti ? Nul ne le saurait à part lui.»

Commentant la conférence de presse des députés restés au gouvernement, il évoque «une grande sévérité». «Rajesh Bhagwan et les autres y ont affirmé que Paul Bérenger abandonne les militants, c'est une déclaration très dure.»

Il note toutefois un contexte économique pesant : «Le pays encaisse économiquement sur tous les fronts... On s'attendait à une consolidation de la classe politique, là il y a une brèche dans l'Alliance du Changement.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.