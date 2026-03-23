Ile Maurice: Un septuagénaire toujours introuvable à Plaine-Champagne

Une sortie en pleine nature a viré à l'angoisse dans l'après-midi d'hier à Plaine-Champagne. Un homme de 72 ans, parti cueillir des goyaves de Chine en compagnie de proches, s'est retrouvé coincé en pleine forêt avant de disparaître sans laisser de trace. Malgré un important dispositif de recherche mobilisant plusieurs unités, il est encore introuvable.

Selon les premières informations, l'alerte a été donnée après que sa fille, une femme de ménage âgée de 48 ans et employée et habitant New-Grove, a signalé sa disparition. Elle a expliqué aux policiers qu'ils s'étaient rendus à Plaine-Champagne en compagnie d'amis et qu'aux alentours de 15 heures, le septuagénaire se serait retrouvé en difficulté dans la forêt, avant de disparaître. Face à la situation, les proches ont immédiatement entrepris des recherches dans la zone, mais sans succès.

Face à l'absence de nouvelles, les autorités ont été alertées. La police ainsi que les services de secours, notamment les pompiers, ont rapidement été mobilisés. Un important dispositif a alors été déployé pour tenter de localiser le disparu. L'hélicoptère de la police a survolé la région, tandis que plusieurs unités spécialisées étaient sur le terrain, dont le Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM), la Dog Unit, la Special Mobile Force ainsi que d'autres éléments de la force policière.

L'hélicoptère a dû interrompre ses opérations vers 19 h 30, faute de visibilité, alors que les équipes au sol ont poursuivi les battues jusqu'aux alentours de 21 h 30. Les recherches, menées dans des conditions difficiles en raison de la densité de la forêt et du relief accidenté, n'ont toutefois toujours pas donné de résultat.

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La fille du disparu a fait une déposition à la police, tandis que les officiers supérieurs, dont un surintendant de police, se sont rendus sur place pour superviser les opérations. Les recherches ont repris dès les premières heures ce matin, sur instruction des responsables de la division concernée. Le GIPM devrait poursuivre les opérations de manière continue avec l'appui des autres unités mobilisées.

À ce stade, aucune piste n'est écartée et l'inquiétude grandit quant au sort du septuagénaire, porté disparu dans une zone réputée difficile d'accès.