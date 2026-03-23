Ile Maurice: «On verra ce que l'avenir nous réserve»

Les spéculations vont bon train quant à un éventuel retour de Franco Quirin au MMM. Contacté, le principal intéressé ne semble pas rester indifférent face à cette possibilité.

Que pensez-vous de la démission de Paul Bérenger comme Deputy Prime Minister?

Je trouve que c'est pathétique : la démission de Paul Bérenger. Il menaçait de le faire depuis longtemps. Je suis nullement étonné. Cela aurait pu arriver avant même, à travers une révocation. Paul Bérenger a fait «du Paul Bérenger» comme on le connaît. Il ne pouvait pas travailler au sein d'une alliance qu'il trouvait instable. Il connaissait la façon de travailler de Navin Ramgoolam. Chacun a un style, et Paul Bérenger le savait très bien. C'est dommage pour le pays.

Juste après la démission de Paul Bérenger comme Deputy Prime Minister, les membres du MMM ont réuni la presse pour une conférence sans langue de bois. Ils n'ont pas hésité à critiquer celui qui était encore leader des mauves à ce moment-là. Quelle a été votre réaction ?

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Si je devais m'exprimer sur cette conférence de presse : jusqu'à preuve du contraire tant qu'il ne démissionne pas, Paul Bérenger est le leader des mauves. Ceux qui ont fait la conférence de presse, les dirigeants ou membres parlementaires, je pense que le ton a été un peu fort. À mon avis, ils auraient pu être plus modérés en disant les choses et tout en n'étant pas d'accord. Je pense que certains ont été un peu forts.

Je ne suis pas seul à faire ce constat, on le voit sur les réseaux sociaux à travers les commentaires de ceux qui ont regardé la conférence de presse. Néanmoins, je ne vais pas dire bon débarras comme Paul Bérenger a l'habitude de dire quand quelqu'un quitte le MMM. Je ne vais pas le dire, moi.

Est-ce que le départ de Paul Bérenger annonce votre retour au MMM ou sinon avez-vous été contacté, après la démission de Paul Bérenger comme Deputy Prime Minister, par les membres du MMM ?

Je l'ai toujours dit. J'ai des relations très cordiales avec les membres du MMM, du Parti travailliste et même avec Joe Lesjongard et Adrien Duval. Maintenant que Paul Bérenger est parti, laissons au temps le temps. Néanmoins, je me plais bien là où je suis. Je suis mon propre leader, je peux poser les questions que je veux. On verra ce qui va se passer à l'avenir. Certainement, avant la démission de Bérenger comme DPM, il n'y avait que quelques conversations. On verra ce que l'avenir nous réserve. Les militants, surtout dans ma circonscription, veulent mon retour mais pas que, même les activistes travaillistes expriment ce souhait.